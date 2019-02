மாவட்ட செய்திகள்

மிளகாய் விவசாயம் பாதிப்பு போதிய விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் விரக்தி + "||" + Chilli farming damage Farmers are frustrated without getting enough price

மிளகாய் விவசாயம் பாதிப்பு போதிய விலை கிடைக்காமல் விவசாயிகள் விரக்தி