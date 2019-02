மாவட்ட செய்திகள்

2009-ல் அரசு கடன் பெற்றதற்கான பிணைய பத்திரம் வைத்திருப்போருக்கு முதிர்வு தொகை பட்டுவாடா நிதித்துறை செயலாளர் தகவல் + "||" + In 2009, the amount of maturity was paid to the holders of the government bonds

2009-ல் அரசு கடன் பெற்றதற்கான பிணைய பத்திரம் வைத்திருப்போருக்கு முதிர்வு தொகை பட்டுவாடா நிதித்துறை செயலாளர் தகவல்