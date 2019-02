மாவட்ட செய்திகள்

மீன்கள் வரத்து குறைவால் பழையாறு துறைமுகத்தில் கருவாடு தயாரிக்கும் பணி பாதிப்பு தொழிலாளர்கள் வேதனை + "||" + Due to the intake of fish, the work of the breeding plant in Palaisar harbor damages Workers are painful

மீன்கள் வரத்து குறைவால் பழையாறு துறைமுகத்தில் கருவாடு தயாரிக்கும் பணி பாதிப்பு தொழிலாளர்கள் வேதனை