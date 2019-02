மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்தில் 550 ‘நீட்’ தேர்வு மையங்கள் அமைக்க ஏற்பாடுஅமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + 550 in Tamil Nadu Set up the selection centers Minister Sengottian interviewed

தமிழகத்தில் 550 ‘நீட்’ தேர்வு மையங்கள் அமைக்க ஏற்பாடுஅமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேட்டி