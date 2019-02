மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்காலில் குண்டும், குழியுமான காமராஜர் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + In Karaikal the pit road is to be adjusted Public emphasis

காரைக்காலில் குண்டும், குழியுமான காமராஜர் சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்