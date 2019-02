மாவட்ட செய்திகள்

கமல்ஹாசனுடன் கூட்டணி வைப்பது குறித்து கட்சி தலைமை முடிவு எடுக்கும் அமைச்சர் காமராஜ் பேட்டி + "||" + Kamaraj interviewed by the party leadership to decide on alliance with Kamal Hassan

கமல்ஹாசனுடன் கூட்டணி வைப்பது குறித்து கட்சி தலைமை முடிவு எடுக்கும் அமைச்சர் காமராஜ் பேட்டி