மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில், இன்று திருவாரூரில் பொதுக்கூட்டம் கமல்ஹாசன் பங்கேற்பு + "||" + Kamal Hassan participated in the public meeting in Thiruvarur on behalf of People's Justice Party

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி சார்பில், இன்று திருவாரூரில் பொதுக்கூட்டம் கமல்ஹாசன் பங்கேற்பு