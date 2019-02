மாவட்ட செய்திகள்

பழனி நகராட்சியில் வாடகை செலுத்தாத 20 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வீடுகளின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு + "||" + Palani Municipality paid the rent 20 shops sealed Houses of the drinking water connection closed

பழனி நகராட்சியில் வாடகை செலுத்தாத 20 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வீடுகளின் குடிநீர் இணைப்பு துண்டிப்பு