மாவட்ட செய்திகள்

மன்னார்குடியில் தொழிற்பேட்டை அமைக்க வேண்டும் அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் வலியுறுத்தல் + "||" + The All India Youth Congress should be set up to set up industrial area in Mannargudi

மன்னார்குடியில் தொழிற்பேட்டை அமைக்க வேண்டும் அனைத்திந்திய இளைஞர் பெருமன்றம் வலியுறுத்தல்