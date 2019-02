மாவட்ட செய்திகள்

2 வாலிபர்கள் கொலை சம்பவம்: செல்போனை பறித்து அவமானப்படுத்தியதால் குத்தி கொன்றேன் சரண் அடைந்த ஆட்டோ டிரைவர் வாக்குமூலம் + "||" + 2 young people murder case: I was stabbed by cell phone and murdered Surrendered Auto Driver Confession

2 வாலிபர்கள் கொலை சம்பவம்: செல்போனை பறித்து அவமானப்படுத்தியதால் குத்தி கொன்றேன் சரண் அடைந்த ஆட்டோ டிரைவர் வாக்குமூலம்