மாவட்ட செய்திகள்

காரிப்பட்டி போலீசாரை கண்டித்து சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் தர்ணா 50 பேர் கைது + "||" + Karippatti The public is darna surrounding the Salem Collector's office in protest against the police 50 people arrested

காரிப்பட்டி போலீசாரை கண்டித்து சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் தர்ணா 50 பேர் கைது