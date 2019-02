மாவட்ட செய்திகள்

சேந்தமங்கலம் அருகேகாலிக்குடங்களுடன், பொதுமக்கள் சாலைமறியல்கூட்டுக்குடிநீர் திட்ட குழாயில் முறைகேடாக தண்ணீர் எடுப்பதாக புகார் + "||" + Near Senthamangalam Public road traffic with vaccinations Complain about waterproofing in a joint venture project

சேந்தமங்கலம் அருகேகாலிக்குடங்களுடன், பொதுமக்கள் சாலைமறியல்கூட்டுக்குடிநீர் திட்ட குழாயில் முறைகேடாக தண்ணீர் எடுப்பதாக புகார்