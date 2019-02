மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மாவட்டத்தில்5 புதிய வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்க தேர்தல் ஆணையத்திற்கு பரிந்துரைகலெக்டர் ஆசியா மரியம் தகவல் + "||" + Recommendation to the Election Commission to set up 5 new polling stations Collector Asia Mariam Info

