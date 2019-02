மாவட்ட செய்திகள்

பழனி நகரில் அனுமதிக்கப்படாத இடத்தில் பேனர் வைத்தால் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + The place is not allowed in Palani The banner is Rs 5 thousand fine

பழனி நகரில் அனுமதிக்கப்படாத இடத்தில் பேனர் வைத்தால் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம்