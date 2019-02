மாவட்ட செய்திகள்

நான்கு வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு: வாசுதேவநல்லூரில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Four way road Resistance to the project Farmers demonstrated

நான்கு வழிச்சாலை திட்டத்துக்கு எதிர்ப்பு: வாசுதேவநல்லூரில் விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்