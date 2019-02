மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில்காங்கிரஸ் கூட்டணியின் வெற்றிக்கு தொண்டர்கள் பாடுபடவேண்டும்அகில இந்திய செயலாளர் பேச்சு + "||" + In the coming parliamentary elections Volunteers should strive for the success of the Congress coalition Secretary of the All India Secretary

வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில்காங்கிரஸ் கூட்டணியின் வெற்றிக்கு தொண்டர்கள் பாடுபடவேண்டும்அகில இந்திய செயலாளர் பேச்சு