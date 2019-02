மாவட்ட செய்திகள்

முத்துப்பேட்டை அருகே விவசாயியிடம் ரூ.1¼ லட்சம் நூதன முறையில் திருட்டு + "||" + Near Muthupettai Rs.1¼ lakh to the farmer In modern times, theft

முத்துப்பேட்டை அருகே விவசாயியிடம் ரூ.1¼ லட்சம் நூதன முறையில் திருட்டு