மாவட்ட செய்திகள்

அவினாசியில் 28–ந் தேதி நடக்கிறது அத்திக்கடவு– அவினாசி திட்ட அடிக்கல் நாட்டுவிழா முதல்–அமைச்சர் பங்கேற்கிறார் + "||" + On 28th of January in Avinashi aththikadavu - Avinashi Project Festival

அவினாசியில் 28–ந் தேதி நடக்கிறது அத்திக்கடவு– அவினாசி திட்ட அடிக்கல் நாட்டுவிழா முதல்–அமைச்சர் பங்கேற்கிறார்