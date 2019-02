மாவட்ட செய்திகள்

ரேஷன் கடையை இடமாற்றம் செய்ய எதிர்ப்புபொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Resistance to transfer ration shop The public was stunned by the demonstration

ரேஷன் கடையை இடமாற்றம் செய்ய எதிர்ப்புபொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு