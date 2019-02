மாவட்ட செய்திகள்

பொதுத் தேர்வுகளைமுறைகேடு இல்லாமல் நம்பகத்தன்மையுடன் நடத்த வேண்டும்ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவுரை + "||" + General selections You have to conduct reliably without abuse The Principal Educational Officer advised the teachers

பொதுத் தேர்வுகளைமுறைகேடு இல்லாமல் நம்பகத்தன்மையுடன் நடத்த வேண்டும்ஆசிரியர்களுக்கு முதன்மை கல்வி அலுவலர் அறிவுரை