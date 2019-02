மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கும் திட்டம்27-ந் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தல் + "||" + Rs.2,000 for poor workers Apply to apply on 27th

ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கும் திட்டம்27-ந் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தல்