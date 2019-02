மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ‘40 தொகுதிகளிலும் கூட்டணி கட்சிகளின் வெற்றிக்கு பாடுபடுவோம்’ டாக்டர் ராமதாஸ் உறுதி + "||" + Parliamentary elections We will strive for the victory of allies in 40 constituencies " Dr. Ramadoss confirmed

