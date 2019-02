மாவட்ட செய்திகள்

கையுன்னியில் தண்ணீர் வசதி இல்லாத அங்கன்வாடி மையம் + "||" + An Anganwadi Center with no water facility in the tank

கையுன்னியில் தண்ணீர் வசதி இல்லாத அங்கன்வாடி மையம்