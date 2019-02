மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதிகள் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் மதுரையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி + "||" + Blocs for coalition parties will be announced within a couple of days

கூட்டணி கட்சிகளுக்கான தொகுதிகள் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்கப்படும் மதுரையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பேட்டி