மாவட்ட செய்திகள்

தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் பதில் அளிக்காவிட்டால் பணி நீக்கம் + "||" + Right to Information Act If not answered in a given time period Dismissal

தகவல் அறியும் உரிமைச்சட்டத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் பதில் அளிக்காவிட்டால் பணி நீக்கம்