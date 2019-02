மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டுனர் உரிமத்தை ஒரு மணி நேரத்தில் புதுப்பிக்க நடவடிக்கைஅமைச்சர் எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் தகவல் + "||" + Action to renew the driving license within an hour Minister MR Vijayabaskar informed

