மாவட்ட செய்திகள்

நாமகிரிப்பேட்டை அருகேநிலக்கரி ஏற்றிச்சென்ற லாரி தீப்பிடித்து எரிந்தது + "||" + Near Namagippettai The lorry truck burned and burned

நாமகிரிப்பேட்டை அருகேநிலக்கரி ஏற்றிச்சென்ற லாரி தீப்பிடித்து எரிந்தது