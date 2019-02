மாவட்ட செய்திகள்

செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை சார்பில்தமிழக அரசின் சாதனை விளக்க புகைப்பட கண்காட்சிஅமைச்சர் சேவூர் எஸ்.ராமச்சந்திரன் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார் + "||" + Message on behalf of the public relations department Photo Exhibition of the Government of Tamil Nadu Minister Savur S. Ramachandran opened the door

செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறை சார்பில்தமிழக அரசின் சாதனை விளக்க புகைப்பட கண்காட்சிஅமைச்சர் சேவூர் எஸ்.ராமச்சந்திரன் திறந்து வைத்து பார்வையிட்டார்