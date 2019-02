மாவட்ட செய்திகள்

டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளரை வெட்டி ரூ.47 ஆயிரத்தை கொள்ளையடித்த 2 பேர் கைது + "||" + Cut the supervisor to the tasma 2 arrested for robbery of Rs 47 thousand

டாஸ்மாக் மேற்பார்வையாளரை வெட்டி ரூ.47 ஆயிரத்தை கொள்ளையடித்த 2 பேர் கைது