மாவட்ட செய்திகள்

கடன் வாங்கி பசுமை வீடு கட்டிய பயனாளிகள் அரசு பணம் வழங்காததால் தவிப்பு + "||" + The borrower due to lack of government money to the beneficiaries who bought the green house

கடன் வாங்கி பசுமை வீடு கட்டிய பயனாளிகள் அரசு பணம் வழங்காததால் தவிப்பு