மாவட்ட செய்திகள்

கொடைக்கானலில் பரபரப்பு, விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட 35 தங்கும் விடுதிகளுக்கு ‘சீல்’ + "||" + In Kodaikanal, 35 hotels are built in violation of the rules of the 'sealed'

கொடைக்கானலில் பரபரப்பு, விதிகளை மீறி கட்டப்பட்ட 35 தங்கும் விடுதிகளுக்கு ‘சீல்’