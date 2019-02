மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட வீட்டை இடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயன்ற விவசாயி + "||" + Occupying a house built Protest against demolition The farmer who tried to fire with the family

ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்ட வீட்டை இடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து குடும்பத்துடன் தீக்குளிக்க முயன்ற விவசாயி