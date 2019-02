மாவட்ட செய்திகள்

நாகையில் உள்ள இ-சேவை மையங்களில் இணையதள சேவை பாதிப்பு சான்றிதழ்கள் பெற முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி + "||" + In Nagai Internet service impact on e-service centers People are unable to receive certificates

நாகையில் உள்ள இ-சேவை மையங்களில் இணையதள சேவை பாதிப்பு சான்றிதழ்கள் பெற முடியாமல் பொதுமக்கள் அவதி