மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இருந்து சூரத்திற்கு சென்ற விமானத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக போனில் மிரட்டல் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினீயர் கைது + "||" + From Bangalore to Surat The In flight Bomb For being Threatening phone Computer engineer arrested

பெங்களூருவில் இருந்து சூரத்திற்கு சென்ற விமானத்தில் வெடிகுண்டு இருப்பதாக போனில் மிரட்டல் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினீயர் கைது