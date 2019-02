மாவட்ட செய்திகள்

அடுத்த 4 ஆண்டுகளில் கர்நாடகத்தில் 9 லட்சம் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் தொழில்துறை மந்திரி கே.ஜே.ஜார்ஜ் பேச்சு