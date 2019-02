மாவட்ட செய்திகள்

வன விலங்குகளின் தாகத்தை தணிக்கமேலும் 6 இடங்களில் தண்ணீர் தொட்டிகள்அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + To quench the thirst of wild animals More than 6 places water tanks Officials informed

