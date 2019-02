மாவட்ட செய்திகள்

கண்டலேறு அணையில் நீர்மட்டம் குறைந்ததால் பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் நிறுத்தம் + "||" + Due to the lack of water in Kandalur Dam Water pump to Poondi Lake

கண்டலேறு அணையில் நீர்மட்டம் குறைந்ததால் பூண்டி ஏரிக்கு தண்ணீர் நிறுத்தம்