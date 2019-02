மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டுசேலத்துக்கு கூடுதலாக 500 ‘விவிபேட்’ எந்திரங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன + "||" + For parliamentary elections More than 500 'Vivipate' machines were added to Salem

நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டுசேலத்துக்கு கூடுதலாக 500 ‘விவிபேட்’ எந்திரங்கள் கொண்டு வரப்பட்டன