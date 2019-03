மாவட்ட செய்திகள்

தேர்வு அறையில் ஒழுங்கீன செயல்களில் ஈடுபடும்மாணவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்முதன்மை கல்வி அலுவலர் எச்சரிக்கை + "||" + Engage in disorderly activities in the examination room Strict action will be taken against students Chief Educational Officer Warning

தேர்வு அறையில் ஒழுங்கீன செயல்களில் ஈடுபடும்மாணவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்முதன்மை கல்வி அலுவலர் எச்சரிக்கை