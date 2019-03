மாவட்ட செய்திகள்

முசிறியில், பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காகரூ.21 கோடியில் புதிய குடிநீர் அபிவிருத்தி திட்டம் தொடக்கம்

For the sake of public use A new drinking water project initiated at Rs 21 crore

