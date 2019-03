மாவட்ட செய்திகள்

திருவெறும்பூர் அருகேஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர், வாய்க்காலில் தவறி விழுந்து பலி + "||" + Near Thiruvarur A retired soldier killed, falling off the road

திருவெறும்பூர் அருகேஓய்வுபெற்ற ராணுவ வீரர், வாய்க்காலில் தவறி விழுந்து பலி