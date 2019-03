மாவட்ட செய்திகள்

“நாங்கள் வந்தால் வெற்றியுடன் திரும்புவோம், வராவிட்டால் எங்களது உடை வீட்டுக்கு வரும்” நெல்லை ராணுவ வீரர் அனுப்பிய உருக்கமான ‘வாட்ஸ்-அப்’ தகவல் + "||" + If we come With success Return If we do not come our dress will come home Nellai Soldier Suffering sent WhattsUp Information

“நாங்கள் வந்தால் வெற்றியுடன் திரும்புவோம், வராவிட்டால் எங்களது உடை வீட்டுக்கு வரும்” நெல்லை ராணுவ வீரர் அனுப்பிய உருக்கமான ‘வாட்ஸ்-அப்’ தகவல்