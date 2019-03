மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் பிளஸ்-2 தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது:40,068 மாணவ, மாணவிகள் எழுதுகிறார்கள்பதற்றம் இல்லாமல் எழுத, முதன்மை கல்வி அலுவலர் கணேஷ்மூர்த்தி அறிவுரை + "||" + 40,068 students and students are writing Chief Education Officer Ganesh Murti advised to write without tension

சேலம் மாவட்டத்தில் பிளஸ்-2 தேர்வு இன்று தொடங்குகிறது:40,068 மாணவ, மாணவிகள் எழுதுகிறார்கள்பதற்றம் இல்லாமல் எழுத, முதன்மை கல்வி அலுவலர் கணேஷ்மூர்த்தி அறிவுரை