மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே போர் பதற்றம்: அரபிக்கடலில் மீன்பிடிக்காமல் கரைக்கு திரும்பிய கர்நாடக மீனவர்கள் + "||" + India Pakistan war tension between In Arabian Sea Without catching fish Return to shore Karnataka fishermen

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே போர் பதற்றம்: அரபிக்கடலில் மீன்பிடிக்காமல் கரைக்கு திரும்பிய கர்நாடக மீனவர்கள்