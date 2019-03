மாவட்ட செய்திகள்

படைப்புழு தாக்குதலால் பாதிப்படைந்த மக்காச்சோள விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை + "||" + Action to compensate farmers of maize farmers who were affected by the attack

படைப்புழு தாக்குதலால் பாதிப்படைந்த மக்காச்சோள விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு வழங்க நடவடிக்கை