மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டுப்பாளையம் ஐ.டி.ஐ.யில் பட்டமளிப்பு விழா: புதிய தொழிற்சாலைகள் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நாராயணசாமி உறுதி + "||" + Young people can work through new factories Narayanasamy confirmed

மேட்டுப்பாளையம் ஐ.டி.ஐ.யில் பட்டமளிப்பு விழா: புதிய தொழிற்சாலைகள் மூலம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நாராயணசாமி உறுதி