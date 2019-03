மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரை காரணம் காட்டி நாடாளுமன்ற தேர்தல் ரத்தாகும் வாய்ப்பு: தங்க.தமிழ்ச்செல்வன் பேட்டி + "||" + The possibility of a parliamentary election will be the reason for the Indo-Pak war: Tnaga. Tamilselvan interview

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போரை காரணம் காட்டி நாடாளுமன்ற தேர்தல் ரத்தாகும் வாய்ப்பு: தங்க.தமிழ்ச்செல்வன் பேட்டி