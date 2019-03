மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டுவாக்குச்சாவடி முகவர்கள் பட்டியலை ஓரிரு நாட்களுக்குள் ஒப்படைக்க வேண்டும்அரசியல் கட்சியினருக்கு உத்தரவு + "||" + The list of polling agents should be handed over within a couple of days Order to political parties

