மாவட்ட செய்திகள்

வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க 11,732 இளம் வாக்காளர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர் + "||" + 11,732 young voters have applied for the voter list

