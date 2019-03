மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் மண்டலத்தில்முட்டை விலை 15 காசுகள் சரிவு435 காசுகளாக நிர்ணயம் + "||" + Namakkal region The price of egg is 15 cents Fixing 435 coins

